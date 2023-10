Suchtgiftlenker beim Onanieren in Eichgraben erwischt

Der Mann machte mit seinem Auto auf seinem Weg in Richtung Oberösterreich einen kleinen Zwischenstopp in Eichgraben, legte seine Kleidung ab und ging in ein Waldstück. Das blieb allerdings nicht unbemerkt und Spaziergänger sahen den Mann, als er onanierte. Sie griffen zum Telefon und alarmierten die Polizei. Als der Oberösterreicher das bemerkte, setzte er sich ins Auto und suchte das Weite.

Doch er wurde wenig später von der Polizei angehalten. Diese fand daraufhin Drogen in seinem Wagen, die er auch konsumiert haben dürfte. Denn der Drogentest, zu dem er schließlich gebeten wurde, war positiv. Seinen Führerschein ist er nun für einige Zeit los. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.