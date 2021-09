Die Sanierung der Hauptstraße ist in der Endphase: In der Vorwoche wurde die Asphaltfahrbahn im Bereich Hauptstraße Ecke Herrenhofstraße bis zum Viadukt abgefräst. Das hat leider auch zu Verzögerungen im Straßenverkehr geführt.

Durch die Arbeiten wurde ein, unter der Fahrbahn „schlummernder“, Kopfsteinpflasterbereich freigelegt. Das Pflasterstück ist seit Anfang der 1970er mit einer Asphaltschicht überzogen.

Das Bauhofteam der Marktgemeinde ist seit letzter Woche im Dauereinsatz und muss vor dem Beginn der Asphaltierungsarbeiten in der kommenden Woche noch einige Straßenquerungen für die Straßenbeleuchtung herstellen. Um die Verkehrseinschränkungen so kurz wie möglich zu halten, wurde bis in die Nacht hinein gearbeitet.

„Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern für ihren unglaublichen Einsatz bedanken. Was sie leisten, ist wirklich bemerkenswert, neben der immer größer werdenden Vielfältigkeit der täglichen Aufgaben finden sie die Energie, um auch solche Arbeiten, die bis spät in die Nacht hinein andauern, zu erledigen“, lobt Bürgermeister Georg Ockermüller.

Im Laufe dieser Woche wird von der Straßenmeisterei dann der Asphaltbelag aufgebracht. Der Gehsteig wird erst in einigen Wochen fertig sein. Auf jeden Fall sollen die Behinderungen im Fahrbahnbereich zum Schulanfang beseitigt sein.