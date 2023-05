Kirchstettener Musikhaus nimmt Formen an

Im vergangenen September hat der Gemeinderat einstimmig den Bau eines neuen Musikhauses beschlossen. Im Oktober war Spatenstich für das 1,3 Millionen-Euro-Projekt, das neben der Feuerwehr Kirchstetten entsteht. Mittlerweile steht der Holzmodulbau, den die Firma DPM produziert hat. Nächsten Herbst soll das Haus ganz fertig sein. Der Zeitplan konnte bis jetzt gut eingehalten werden.

Über 60 freiwillige Helferinnen und Helfer - teils Musiker, teils Nicht-Musiker oder ehemalige Musiker, engagieren sich bei dem Projekt, freut sich Obmann Johannes Hölzl: „Es ist ja ausgemacht, dass wir als Verein Eigenleistungen erbringen.“ Schon beim Aushub und bei den Betonvorbereitungsarbeiten waren Freiwillige im Einsatz. Auch bei der Anfertigung der Holzmodule in der Firma DPM haben Leute vom Verein mitgearbeitet. „Ein Werkmeister hat gesagt, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert hat. Das ist schön zu hören, das ist ein Kompliment für unsere Leute“, freut sich Johannes Hölzl. Auch jetzt bei den Innenarbeiten sind Helfer am Werk. Zu tun gibt's in so einem Neubau ja viel: Leitungen verlegen, spachteln, ausmalen. „Demnächst sollen Fenster und Türen montiert werden.“

Elfriede Schneider-Schwab und Paul Horsak organisieren die Verpflegung für die Freiwilligen: „Die Bevölkerung bekocht uns, das ist toll. Wir haben insgesamt eine tolle Unterstützung der Bevölkerung“, so der Obmann. Bei der Gleichenfeier wurde Gemeindevertretern, Musikerinnen und Musikern und allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz gedankt.

