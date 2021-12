Trotz Lockdown: „Alles nach Plan“ beim Rot-Kreuz-Haus-Neubau

Drei Wochen lang standen die Zeichen während des Lockdowns auf Stillstand, in der Baubranche hieß es aufgrund des Materialengpasses mancherorts „bitte warten“ – nicht so, bei der Baustelle des Roten Kreuzes in Neulengbach, dort läuft laut Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker „alles nach Plan“.

„Derzeit sind die Rohinstallationsarbeiten im gesamten Gebäude abgeschlossen und die Verlegung der Heizung in Finalisierung. Die Elektriker haben bereits alle Verkabelung im Gebäude durchgeführt und die Photovoltaik-Anlage montiert“, berichtet er.

Das Dach sei bereits fertig, auch die Schlosser konnten alle Arbeiten an der Gebäudehülle abschließen. Das Fundament für die Luft-Wärmepumpe am Gebäude wurde ebenfalls fertiggestellt.

Nun wird der Estrich aufgetragen, damit dieser über die Weihnachtsfeiertage bis Mitte Jänner austrocknen kann. Dann kann mit dem weiteren Innenausbau fortgesetzt werden. Im Außenbereich werden derzeit noch der Kanal sowie die Entwässerungsschächte gegraben.

„Zeitplan hat bis jetzt gut gehalten“

„Es sind derzeit viele verschiedene Gewerke im Einsatz und der Zeitplan konnte bis jetzt gut eingehalten werden“, so Rauchecker. Der Lockdown hätte weder Auswirkungen auf die Arbeiten noch auf die Verfügbarkeit von Baustoffen auf der Baustelle gehabt.

Wann genau die alte Bezirksstelle abgerissen wird, ist derzeit noch nicht konkret festgelegt. „Sobald das neue Haus im Spätsommer fertig ist und in aller Sorgfalt umgezogen sind, werden wir uns darum kümmern“, so Rauchecker.