20 neue Wohnungen für Altlengbach: Fertigstellung im Frühling 2023

Die Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft errichtet in der Prinzbachstraße neue Wohnhäuser. „Mit der Vergabe der Wohnungen wird demnächst gestartet“, so die Antwort seitens der Genossenschaft auf eine Anfrage der NÖN.

Baubeginn war heuer im Jänner. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr erfolgen. Errichtet werden 20 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und 40 Tiefgaragenstellplätze. Die Kostenerhöhungen in der Baubranche würden sich im geringen Ausmaß auf das Projekt auswirken, so die Auskunft aus der Zentrale: „Die Erhöhungen halten sich in Grenzen.“

Geändert hat sich bei der Wohnanlage übrigens die Anschrift: Zum Zeitpunkt der Planung war das Projekt in der Prinzbachstraße 278, durch die Adressänderungen in der Gemeinde Altlengbach stehen die Wohnungen jetzt in der Prinzbachstraße 6.

