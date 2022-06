Rekord an offenen Stellen – auch Betriebe der Region Wienerwald suchen

Werbung

Ob Baumeister, Frisör oder Tischler – auch in der Region Wienerwald werden in vielen Branchen händeringend Mitarbeiter oder Lehrlinge gesucht.

Der Wirtschaftsbund NÖ meldet einen Rekord an offenen Stellen in Niederösterreich. „Der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor für Mai zeigt abermals einen deutlich höheren Arbeitskräftemangel, als aus den gemeldeten offenen Stellen des AMS hervorgeht“, sagt Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus. Denn nicht alle Unternehmer melden freie Stellen beim Arbeitsmarktservice, sondern gehen selbst auf Mitarbeitersuche.

Während dem AMS Niederösterreich aktuell rund 21.500 freie Arbeitsstellen aufliegen, suchen die Unternehmen in Wirklichkeit fast 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so die Info des Wirtschaftsbundes. Dem gegenüber stünden derzeit mehr als 36.000 gemeldete arbeitslose Personen in Niederösterreich.

„Die Bezirke mit den höchsten Werten sind Mödling mit 5.567, St. Pölten mit 3.591 und Korneuburg mit 3.120 offenen Stellen“, so Servus.

Die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft müssten jetzt dringend vorgenommen werden, so Servus. Mit der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte sei bereits ein erster wichtiger Schritt gesetzt worden, denn ohne qualifizierten Zuzug aus Drittstaaten werde es nicht gehen. Darüber hinaus brauche es aber weitere Maßnahmen, um eine Trendwende einzuleiten.

„Konkret müssen die Zumutbarkeitsregeln gelockert, geringfügige Zuverdienstmöglichkeiten abgeschafft und ein degressives Arbeitslosengeld eingeführt werden“, fordert Servus. Zudem müsse man das Kinderbetreuungsangebot erweitern, mehr Fokus auf die Ausbildung legen sowie Anreize schaffen, um auch pensionierte Menschen weiter in den Arbeitsprozess einzubinden.

