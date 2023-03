Arbeitsunfall Mann stürzte von der Leiter

Der Verletzte wurde ins Spital geflogen. Foto: Ernst Weingartner, Weingartner

A rbeiten am Dach eines Hauses führte ein Mann in der Winklstraße in Eichgraben durch. Dabei kam es zu einem Arbeitsunfall.