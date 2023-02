Region Wienerwald: Vorsicht, Krötenwanderung

Der Schutz von Amphibien wird in den nächsten Wochen wieder ein Thema. Ab Anfang März werden die kleinen Tiere wieder zu Teichen wandern, um sich fortzupflanzen. Das Überqueren von Straßen überleben viele Amphibien nicht.

„Es werden furchtbar viele Tiere überfahren, gerade bei Massenwanderungen“, weiß die Biologin Birgit Reuter, die sich in Altlengbach für den Schutz der Tiere einsetzt. „Die Prinzbachstraße ist eine kleine Straße, trotzdem gibt es viele tote Amphibien.“

Um Erdkröten, Grasfrösche und Molche zu schützen wird auch heuer wieder ein Zaun mit Fangkübeln aufgestellt. Die Kübel, in die die Amphibien fallen, müssen in der Früh und am Abend entleert werden. Für diese Tätigkeit werden nicht nur in Altlengbach noch freiwillige Helfer gesucht.

Der Naturschutzbund NÖ, der die Artenschutzaktion durchführt, sucht auch für die Gemeinden Kirchstetten und Neulengbach noch freiwillige Helfer. In Kirchstetten/Totzenbach wird es an der Reithofstraße einen Krötenzaun geben, in Neulengbach/Tausendblum an der L129. Die Wanderperiode dauert fünf bis sechs Wochen, je nach Witterung.

Freiwillige können sich beim Naturschutzbund melden: 01 402 93 94, E-Mail.: noe@naturschutzbund.at.

Das Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“ wird von EU und Land NÖ finanziert. Mehr Infos unter: www.noe-amphibienschutz.at.

