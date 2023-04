Über 1.000 Amphibien wurden in Altlengbach gerettet

„Beim Amphibienzaun in der Prinzbachstraße war von Anfang März bis Mitte April wieder Hochbetrieb“, informiert die Biologin Birgit Reuter. Viele Erdkröten, Frösche und Molche begaben sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern.

Freiwillige Helferinnen und Helfer kontrollierten den Zaun in der Früh und am späten Abend, sammelten die Tiere ein und notierten die Anzahl der jeweiligen Arten. Dann wurden die Tiere sicher über die Prinzbachstraße gebracht und an ihrem jeweiligen Laichgewässer abgesetzt.

„In diesem Jahr haben wir insgesamt 1.023 Amphibien auf diese Art sicher über die Straße gebracht“, freut sich Reuter. Gegenüber dem vergangenen Jahr war das ein geringfügiger Rückgang von sechs Prozent, im Vergleich zu anderen Krötenstrecken sei es jedoch noch immer eine sehr erfreuliche Anzahl, so die Info aus Altlengbach. Durch den Klimawandel und die dadurch oft lang anhaltenden Dürreperioden haben es die Amphibien immer schwerer. Auch benötigen sie intakte Lebensräume, vor allem Wälder, während der Zeit, die sie nicht am Teich verbringen.

Auch der seltene Alpenkammmolch wurde gefunden

Dennoch gab es laut Birgit Reuter um 27 Prozent mehr Erdkröten als im Vorjahr, wobei die Anzahl der Frösche dagegen etwas zurückgegangen ist. Auch der seltene und streng geschützte Alpenkammmolch und zahlreiche Bergmolche wurden wieder gefunden .

Die freiwilligen Amphibienretter bedanken sich „im Namen der Amphibien“ bei der Gemeinde Altlengbach, insbesondere bei den Mitarbeitern des Bauhofs, für die gute Kooperation und das professionelle Aufstellen des Amphibienzauns. Der Dank gilt auch den Besitzern der beiden Laichgewässer, dass sie den Amphibien dort ihren Lebensraum lassen und es ermöglichen, diese Rettungsaktion durchzuführen.

