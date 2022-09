Anzbacher Gemeindezentrum: Die Natur im Fokus

Die Dorferneuerung und die Mediathek luden zu einer Lesung und einem Vortrag zum Thema Biodiversität ins Gemeindezentrum ein.

Jolanda Richter und Stephan Wolf präsentierten ihr preisgekröntes Öko-Kinderbuch „Wiesenwald – Die abenteuerliche Rettung der Bienenkönigin“, das im Vorjahr erschienen ist. Jetzt gibt es bereits die zweite Auflage. Das Kinderbuch, das im größten österreichischen Kinderbuchverlag erschienen ist, stellt unter Beweis, dass Kunst auch ein idealer Vermittler für komplexe Umweltthemen sein kann.

Als Überraschungsgast konnte der langjährige Generaldirektor des naturhistorischen Museums in Wien, der Biologe Bernd Lötsch begrüßt werden. Die Ikone der österreichischen Umwelt- und Ökologiebewegung zeigte sich über das Projekt des Künstlerpaares begeistert und unterstrich in der Diskussion die Wichtigkeit, aktuelle Umweltthemen wie den weltweiten Verlust der Artenvielfalt schon den Kindern in so einfühlsamer Weise näherzubringen. Bürgermeisterin Karin Winter zeigte sich ebenfalls am anschließenden Öko-Vortrag sehr interessiert.

Jolanda Richters wunderschöne, stimmungsvolle Aquarelle des Kinderbuches rundeten die gelungene Veranstaltung harmonisch ab.

