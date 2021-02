Durch die Unterstützung des Eichgrabener Theatervereines D’Gmüatlichen war es möglich im April 1948 das erste Rettungsauto zu kaufen, der 5.000 Schilling kostete. Am 1. Juli 1948 wurde der ASBÖ Eichgraben als erste eigenständige Samariterbundgruppe Niederösterreichs offiziell gegründet. 1972 konnte mit Hilfe der spendenfreudigen Bevölkerung von Eichgraben, Hochstrass, Rekawinkel und Unter-Oberndorf eine moderne Funkanlage errichtet werden. Diese Anschaffung erleichterte die einsatztaktische Kommunikation erheblich – bis zur Einführung der Rettungsleitstelle LEBIG 2003 wurden ja alle Einsätze direkt von der Dienststelle aus koordiniert. Die Einsatzzentrale befand sich anfangs im Gemeindeamt, wo es zusätzlich zu einer Garage auch einen kleinen Aufenthaltsraum gab. Bald wurde dieser Raum zu klein, nach längerer Suche wurde das jetzige Rettungshaus in der Auhofstraße 3 angekauft. Durch einen Kredit war es möglich das Haus aufzustocken und komplett zu sanieren. Die Dienststelle beinhaltet acht Garagenplätze für die Rettungswägen, eine moderne Einsatzzentrale, einen Lehrsaal, eine Küche, sowie Aufenthalts- und Schlafräume für die diensthabende Mannschaft. Detail am Rande: Der Tisch, der bis jetzt in der Küche steht, stand bereits im Aufenthaltsraum der alten Dienststelle.