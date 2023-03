Ermittlungserfolg: Einbrüche aus 2018 geklärt

Für zwei Nordmazedonier klickten in Wien die Handschellen, nachdem diese einen Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Katzelsdorf im Bezirk Wiener Neustadt-Land begangen haben sollen. Die beiden Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

Bei Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchungen stellten die Ermittler schließlich Diebesgut, gefälschte Dokumente und Tatwerkzeug sicher. Weitere Erhebungen ergaben nun, dass das diebische Duo (41 und 50) noch mehr auf dem Kerbholz hat: Ihnen konnten 17 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser, davon sechs versuchte Einbruchsdiebstähle, und einen Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus sowie eine Sachbeschädigung in Niederösterreich und dem Burgenland seit dem Jahr 2016 zugeordnet werden. Zwei Mal davon schlugen sie auch in Asperhofen dazu. Sie brachen am 10. Februar 2018 in zwei Häuser ein.

Bei den Straftaten wurden vor allem Schmuck und Bargeld im Wert von 195.500 Euro gestohlen und ein Sachschaden von mehr 37.800 Euro verursacht. Die Beschuldigten verweigerten die Aussage.

