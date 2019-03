Einen Lkw sicher auf den Straßen zu lenken, ist eine große Herausforderung und auch mit großer Verantwortung verbunden. Nicht so ernst dürfte das ein Litauer am Montagvormittag der Vorwoche genommen haben. Er lenkte seinen Laster, als er auf der B 19 im Gemeindegebiet von Asperhofen unterwegs war, in den angrenzenden Grünstreifen.

Der eine oder andere hat sich sicher schon über die lange Spur in der Wiese gewundert. Eine zufällig vorbeikommende Zivilstreife der Polizei führte bei dem Lenker einen Alkotest durch. Der Mann hatte 2 Promille, er hatte anscheinend bereits am Vormittag etwas zu viel über den Dust getrunken. Seinen Führerschein ist er nun für einige Zeit los. Er wird angezeigt.