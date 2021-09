Ein entspanntes Wochenende bei Verwandten in Tirol wollten kürzlich drei Geschwister aus der Region gemeinsam verbringen. Wie es in Zeiten wie diesen so ist, ging es am Tag vor der Abreise noch schnell in die Teststraße nach Asperhofen. Da die Asperhofenerin pumperlgesund war, traf sie danach noch schnell die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Abreise.

Doch plötzlich kam das unerwartete Testergebnis „Vorläufig Positiv“! Geschockt verständigte sie ihre Geschwister, dass aus dem Urlaub wohl nichts werde und meldete sich bei der Gesundheitshotline 1450 zum PCR-Test in St. Pölten an.

„Mir fiel dann dennoch ein Stein vom Herzen“

Am nächsten Tag meldete sich die BH Tulln betreffend des Kontakt-Tracings bei ihr und informierte über die weitere Vorgangsweise. Als der Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft erwähnte, dass sie in der Teststraße in Sieghartskirchen gewesen sein soll, wurde die Asperhofenerin stutzig und sie stellte richtig, dass sie in Asperhofen testen war und eigentlich die BH St. Pölten für sie zuständig wäre.

Nach kurzer allgemeiner Verwirrung blieb die Frage der Asperhofenerin, ob hier ein Fehler passiert sei, unbeantwortet.

Am Abend kam dann das Ergebnis des PCR-Tests, das wie erhofft negativ war. „Der Urlaub ist zwar ins Wasser gefallen, doch mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich hatte eine schlimme Nacht hinter mir. Obwohl ich keine Beschwerden hatte, fühlte ich mich schrecklich. So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben“, berichtete die Asperhofenerin.