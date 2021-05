Die im Wirtschaftsausschuss vertretenen Gemeinderäte und Vizebürgermeister Harald Lechner befassen sich seit Ende des vergangenen Jahres intensiv mit dem Thema Nahversorgung. Wie berichtet, haben zwei Firmen angeboten, eine Möglichkeit zu schaffen, damit Bürger wieder im Ort Lebensmittel des täglichen Bedarfs einkaufen können.

Konkret gibt es ein Angebot auf Selbstbedienungsbasis. Beim anderen wäre ein Verkäufer vor Ort. „Der Wunsch ist natürlich mit Bedienung, aber eine Entscheidung gibt es noch nicht“, erklärt Vizebürgermeister Lechner. Dreh- und Angelpunkt ist nämlich nach wie vor das Platzproblem.

Momentan sei die Gemeinde auf der Suche nach einem passenden Grundstück, um die Nahversorger-Idee umsetzen zu können. Laut dem Vizebürgermeister wird es zur Causa noch Sitzungen mit dem Wirtschaftsausschuss geben. Das Ziel ist nach wie vor, zu Beginn der zweiten Jahreshälfte zu einem Ergebnis zu kommen. Denn das Nahversorger-Problem begleitet Asperhofen schon seit geraumer Zeit: 2018 schloss das Kaufhaus Ehn seine Türen. Seither gibt es im Ort kein Lebensmittelgeschäft mehr. Das ist vor allem für die ältere und nicht so mobile Bevölkerung ein Problem.

Dazu kommt, dass im Oktober 2020 die Bäckerei Simhofer wegen Personaländerungen den Betrieb des Verkaufsmobils einstellen musste, das zuvor Montag bis Freitag am Gemeindeplatz für frische Bachwaren sorgte. Bisher dürfte es die geografische Lage Asperhofens schwierig gemacht haben, einen Nahversorger anzusiedeln. Alle Märkte befinden sich in Neulengbach oder in Sieghartskirchen. Dazwischen habe sich bisher kein Anbieter niederlassen wollen, fasste Bürgermeisterin Katharina Wolk zuletzt die Problematik zusammen.