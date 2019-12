Heftige Kritik üben ÖVP und Liste Kisser am ehemaligen Bürgermeister Josef Ecker, der gemeinsam mit der FPÖ bei der kommenden Wahl kandidiert.

ÖVP-Vizebürgermeister Harald Lechner berichtet: „Nach 15 Jahren Investitionsrückstau und Ausgrenzungspolitik Asperhofen wieder auf Spur zu bringen war nicht so einfach.“ Er selbst habe noch „fünf Jahre an Ausgrenzung erlebt, bevor die Trendwende kam“, schießt Lechner Richtung Ecker. Die neue Gemeindeführung würde gemeinsam anpacken und nicht ständig herabwürdigen oder wichtige Informationen vorenthalten. „Wir spielen seit 2015 mit offenen Karten und lassen Ideen aller 21 Gemeinderäte einfließen. Das ist aufwendiger führt aber auch zum Erfolg“, sagt der Vizebürgermeister.

So seien Bauhof und Verwaltung modernisiert worden und ein Mitarbeiter aufgenommen worden. Heftig kritisiert wird, dass tausende Euro in das alte Schulgebäude gesteckt wurden. Laut Lechner hätte man damals handeln müssen. Auch die Million Euro für Grabensee hätte man sich sparen können, wenn die Wasserleitung erneuert worden wäre, als die Straße komplett abgetragen worden war. Der Gemeinderat der Unabhängigen Liste Kisser, Ralph Heger, ist ebenfalls der Meinung, dass Ecker für eine Amtsführung voller Pleiten und Pannen steht.

„Nicht einmal vor dreisten Lügen auf konkrete Anfragen schreckte er zurück“, so Heger. Der aktuelle Gemeinderat müsse einen guten Teil der Arbeitszeit damit verbringen, die Altlasten aus der Ära Ecker zu bereinigen. „Jeder Gemeindebürger weiß darüber Bescheid, auch er selbst. Aber wenn Ecker eine hervorragende Eigenschaft besitzt, dann die, dass ihm nichts peinlich ist“, so Heger.

Ecker lässt die Kritik kalt. „Die Liste Kisser und die ÖVP rücken zusammen, vielleicht sind das schon Koalitionsverhandlungen.“ Für ihn sei das ein Theaterspiel. „Die Herrschaften leiden wohl unter ‚Politik-Alzheimer‘. Das bricht immer vor einer Wahl aus“, ist Ecker überzeugt. Die Beschlüsse unter seiner Führung seien zu einem großen Teil einstimmig gewesen. „Jetzt wird das infrage gestellt. Meine 15 Jahre als Bürgermeister werden aufgespult, weil sie selbst keine Ideen haben und orientierungslos sind“, ist er sicher.

Was Ecker kritisiert ist, dass der jetzt noch parteilose Gemeinderat Manuel Langstadlinger (kandidiert auf Platz zwei für die FPÖ hinter Ecker) den Voranschlag nicht bekommen hat. „Laut Paragraf 22 der Gemeindeordnung steht ihm das aber zu.“ Von Vizebürgermeister und Amtsleiter Martin Baureder sei das aber mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt worden.

Lechner informiert, dass der Voranschlag nur eingesehen werden kann und eine digitale Weitergabe nicht möglich sei. „Die Fraktionsobleute haben den Entwurf aber ausgedruckt bekommen“, informiert Lechner. Kurt Schmidratner, Noch-Fraktionsobmann der Freien Liste, bestätigt, dass er den Erhalt. Er ist verärgert über das Verhalten von Langstadlinger. „Er hätte ja Einsicht nehmen können. Langstadlinger war weder bei der Finanzausschuss-Sitzung noch bei der Gemeinderatssitzung – weswegen soll ich ihm also Infos geben“, so Schmidratner. Zum Zusammenschluss von FPÖ und Ecker sagt er: „Da sieht man, wie es in der FPÖ zugeht.“ Manuel Langstadlinger war nicht erreichbar.