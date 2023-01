Eine Benefizveranstaltung wurde wie berichtet in Asperhofen organisiert, um für den kranken Felix Geld für eine Spezialbehandlung in Deutschland zu sammeln. Die Initiative dafür ging von Josef Fritz aus. 140 spendenfreudige Gäste genossen einen tollen Abend mit dem lustigen Hermann. Rosi und Franz Buchinger brachten dazu noch 850 Lose zu je einem Euro an den Mann und die Frau, sodass sich 4.465 Euro zusammen gekommen sind.

