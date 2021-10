Keine Tests mehr im Gemeindeamt

Die Gemeinde hat sich dazu entschieden, die Teststraße im Sitzungssaal des Gemeindeamtes zu schließen. Mit November wird das Angebot aufgrund der sinkenden Nachfrage eingestellt. „Es waren zuletzt 20 bis 25 Personen, die in die Teststraße gekommen sind. Dafür ist der Aufwand zu groß“, bedauert Bürgermeisterin Katharina Wolk.

Die letzte Testung findet am Freitag, 29. Oktober, von 15 bis 17 Uhr statt. „Wir haben uns mit den anderen Gemeinden abgesprochen. Neulengbach bietet ein flächendeckendes Angebot an“, so Wolk weiter. Bereits im Oktober wurden die Testzeiten aufgrund der sinkenden Nachfrage verkürzt. Statt drei gab es nur mehr zwei Testtermine pro Woche. Zudem verkürzte sich der Betrieb am Montag um eine Stunde. Eingerichtet wurde die Teststraße im Jänner, als noch verstärkt Eintrittstests benötigt wurden.