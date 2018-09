Auf Schiene gebracht wurde das Projekt Kleinkinderbetreuung in der Gemeinderatssitzung. Wie berichtet soll eine Betreuungseinrichtung, in Kooperation mit der Gemeinde Würmla, für Kinder bis drei Jahre gebaut werden. „Die Nachfrage von jungen Müttern so eine Betreuung anzubieten, ist groß“, weiß VP-Bürgermeisterin Katharina Wolk. Platz finden wird das Gebäude neben dem neu eröffneten Eltern-Kind-Zentrum. 15 Kinder werden versorgt – mit der Möglichkeit zur Erweiterung. Gestartet wird mit dem Neubau voraussichtlich im Frühjahr 2019. Demnächst wird ein Planer beauftragt und die Fördersituation mit dem Land besprochen. „Der Plan soll noch heuer fertig werden“, erklärt Wolk.

Für die Errichtung der Kleinkinderbetreuung stimmten sämtliche Gemeinderäte – bis auf Kurt Schmidratner von der FLA. „Ich bin grundsätzlich nicht gegen eine Kleinkinderbetreuung, nur der Standort gefällt mir nicht“, so Schmidratner. Seiner Meinung nach sollten bestehende Gebäude in der Gemeinde dafür genutzt werden. „Die alte Volksschule käme in Frage. Ich verstehe nicht, warum wir wieder etwas abreißen und was Neues bauen, wenn vieles leer steht. Das kostet viel Geld“, meint der FLA-Gemeinderat. (Die beiden übrigen FLA-Mandatare waren nicht anwesend.)