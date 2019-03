Will er es noch einmal wissen? In Asperhofen wird gemunkelt, dass der ehemalige VP-Bürgermeister Josef Ecker bei der kommenden Gemeinderatswahl mit einer eigenen Liste antritt.

Josef Ecker schließt nicht aus, dass es eine eigene Liste gibt. | NOEN

Bestätigen will Ecker dieses Gerücht gegenüber der NÖN (noch) nicht: „Ausgeschlossen ist nichts, aber ich will nicht ein dreiviertel Jahr vorher Wahlkampf führen. Das tue ich der Bevölkerung nicht an“, lässt er durchblicken. Grund für sein mögliches, neuerliches Engagement in der Ortspolitik ist seine Sorge um die finanzielle Situation in der Gemeinde, wenn es zum Schulneubau kommt.

Ecker ist der Meinung, dass sich die Gemeindeführung mit den Kosten für die Schule übernimmt. „Damit macht sie sich handlungsunfähig für Jahrzehnte, und ich denke auch an meine Kinder und Enkelkinder“, betont Ecker. Neben Ecker könnte sich auch noch ein weiterer prominenter Name auf der Liste befinden, wird in Asperhofen getuschelt, nämlich der von Ex-Vizebürgermeister Leopold Ott.

„Ich weiß nichts davon,“ antwortet Leopold Ott auf die Frage, was dran ist an den Gerüchten, dass er mit Josef Ecker mit einer eigenen Liste antritt. Er habe für eine Liste keine Zeit, sagt der frühere Asperhofener VP-Vizebürgermeister, der als Stadtamtsdirektor in Neulengbach tätig ist. Er habe eine klare politische Gesinnung und kein Interesse eine Liste zu machen, hält Ott fest. Auf die Frage, ob er bei der VP wieder aktiv werden möchte, sagt er: „Keine Zeit.“ Dass die Gerüchte kursieren, ist Leopold Ott bekannt. Er vermutet, dass sie entstanden sind, weil er gemeinsam mit Josef Ecker an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen hat: „Da wird gleich etwas hineininterpretiert …“

Leopold Ott schließt aus, in die Politik zurückzukehren. | Archiv

Sorgen um die Gemeindefinanzen macht sich Leopold Ott jedenfalls genauso wie Josef Ecker. Dass bei der Volksschule Handlungsbedarf besteht, steht für Ott außer Frage: „Ob eine Sanierung besser wäre als ein Neubau traue ich mich nicht sagen. Aber was mir abgeht, ist eine Perspektive: Man muss sich überlegen, was man mit einem leer werdenden Haus tut, wie man es wirtschaftlich verwerten kann.“