Die Eltern in der Gemeinde sind besorgt – vor allem jene, deren Kinder die örtliche Volksschule besuchen oder demnächst besuchen werden. Das Problem ist, dass kein Platz mehr ist. Für das Schuljahr 2020/2021 fehlt nämlich ein Klassenraum. Im kommenden Schuljahr 2019/2020 können die Kinder noch untergebracht werden, nicht so im Schuljahr darauf. Denn da müssen statt bisher sechs, dann sieben Klassen untergebracht werden. Das bestätigt auch VP-Bürgermeisterin Katharina Wolk im NÖN-Gespräch. „Ja, im Schuljahr 2020/2021 werden wir nach derzeitigem Stand sieben Klassen haben“, erklärt Wolk. Daraus habe man auch nie ein Geheimnis gemacht.

Trotz des geplanten Volksschul-Neubaus muss also auch nach einem Provisorium gesucht werden. Denn das neue Schulgebäude wird bis zum Herbst 2020 noch nicht fertig sein. „Aus heutiger Sicht rechnen wir mit einer Fertigstellung des neuen Gebäudes im Herbst 2021“, informiert Wolk. Nach einem provisorischen Klassenraum wird zeitgleich ebenfalls gesucht. „Wichtig ist uns, dass sich die Klasse in der Nähe der Schule befindet. Also im Zentrum“, sagt die Bürgermeisterin. Welche Gebäude in Frage kommen, wollte die Bürgermeisterin derzeit noch nicht bekannt geben. „Wir werden die beste Option auswählen“, ist sie überzeugt. Derzeit nicht angedacht wird, dass die Klasse in den „Treffpunkt Asperhofen“ (ehemaliges Raiba-Gebäude) übersiedelt.

Welche Klasse übersiedeln wird, steht auch noch nicht fest. „Wir werden dazu Gespräche mit dem Lehrpersonal führen“, erklärt Wolk.