„Ich würde es sofort wieder tun, das Pilgern hat mir sehr gut getan. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht“, ist Ingrid Müller zufrieden, dass sie die 800 Kilometer lange Pilgerstrecke von der französischen Grenze zu Spanien nach Santiago de Compostela geschafft hat.

„Gestartet bin ich in San Jean Pied de Port in Frankreich, gleich beim Anstieg in den Pyrenäen gab es Regen mit Hochwasser, in den Bergen fiel sogar Schnee“, schildert Ingrid Müller, die in Niederösterreich Kurse für Brotbacken und Kochen gibt. Nach einigen Tagesetappen erreichte sie dann die Stadt Pamplona, da war ihr das Glück schon wieder hold: „Dort wurde gerade ein Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Stadt San Fermin veranstaltet, es war wunderschön.“

Über Logroño, der Hauptstadt der Provinz La Rioja, ging es weiter nach Burgos. „Dort habe ich auch die riesige Kathedrale besucht“, sagt die Asperhofener Pilgerin. Überhaupt seien in Nordspanien unglaublich viele Kirchen, „in jedem kleinen Ortschafterl eine“, lacht die 55-Jährige, einmal habe sie sogar in einer Kirche übernachtet und in Najera das Schlafquartier sogar mit 95 anderen Pilgern geteilt. Ob man da wirklich schlafen kann? „Wenn man müde genug ist, schläft man überall“, lacht Müller.

Zur Ruhe kommen und nachdenken

Menschen aus aller Welt hat die Aperhofnerin auf ihrer 800 Kilometer langen Pilgerstrecke getroffen. Mit manchen sei sie einige Stunden gemeinsam marschiert, mit anderen einige Tage. Aber besonders das Alleine auf dem Weg sein sei wunderbar gewesen, so die Mutter dreier erwachsener Söhne: „Das war einfach befreiend, ich hatte viel Zeit, zur Ruhe zu kommen und nachzudenken.“

Das Pilgermenü habe auch immer besonders gut geschmeckt, Fisch wurde zu Müllers Lieblingsmenü. Manchmal wurde auch gemeinsam mit anderen Pilgern gekocht.

Nach der schier endlosen Wanderung durch die Ebene rund um Leon warf die Seminarbäuerin am „Cruz de Ferro“ traditionsgemäß einen mitgebrachten Stein auf den großen Steinhaufen, „mit all meinen Sorgen und Nöten“.

Überhaupt sei Nordspanien noch sehr ursprünglich mit Viehherden auf der Straße und wunderbar freundlichen Menschen. „Obwohl sie augenscheinlich ärmer sind als wir Österreicher, sind sie unglaublich fröhlich, freundlich und hilfsbereit. Von überall her klingt Bueno Camino, der Pilgergruß.“

Nach etwa sechs Wochen erreichte Müller Santiago de Compostela. „Das war wirklich sehr bewegend.“ Auch dort hatte sie Riesenglück, denn jemand hat für diesen Gottesdienst für das Schwingen des gewaltigen Weihrauchkessels extra bezahlt. „Das ist wirklich ein Spektakel, wenn eine Schar Mönche diesen silberfarbenen, qualmenden Kessel durch das riesige Kirchenschiff schwingen.“