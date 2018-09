„Das gab es auf unserem Hof noch nie“, erzählt Johann Roch junior. Selbst der 80-jährige Vater des Bauern kann sich an so ein Ereignis in seiner ganzen bäuerlichen Laufbahn nicht erinnern: An einem Tag kamen fünf Kälbchen zur Welt, Kuh Lara brachte Drillinge zur Welt, Kuh Binki wurde Mutter eines Zwillingspärchens.

„Lara war schon richtig kugelrund, im äußersten Fall habe ich Zwillinge vermutet“, so der Wimmersdorfer Bauer. Als ein Kälbchen das Licht der Welt erblickt hatte, stellte Johann Roch bei der Untersuchung der Kuh fest, dass zwei Hinterbeine und ein Flotzmäulchen im Geburtskanal steckten: „Da wusste ich, dass es Drillinge sind“, erklärt der 49-jährige Bauer.

Die beiden Geburten verliefen problemlos, der Tierarzt musste nicht gerufen werden

"Es ist wunderschön, dass alle Kälbchen gesund sind und dass alles so problemlos verlaufen ist“, freut sich der Wimmersdorfer Landwirt. Jetzt gibt es viel Arbeit für ihn, die fünf Kälbchen zu versorgen: „Sie werden mit Milch aus dem Fläschchen versorgt, schließlich sind die Tiere kleiner als sonst. Das Füttern der fünf Kälber erfordert momentan mehr Zeit als die ganze Melkarbeit zusammen“, berichtet Johann Roch. Die Namen der „Drillingsmädchen“ lauten Lady, Larissa und Laura, die Zwillingskälbchen heißen Bernhard und Brigitte.

Die Anfangsbuchstaben werden vom Namen des Muttertieres abgeleitet, „dann schaue ich auch schon einmal im Internet nach, um möglichst schöne Namen für meinen Stallnachwuchs zu finden“, lacht der Bauer, der in seinem Stall 30 Milchkühe und mit Nachzucht insgesamt 90 Rinder zu versorgen hat.

Bauernbundobmann Robert Schnopp kam auch gleich in Wimmersdorf vorbei, um zum außergewöhnlichen Zuwachs im Stall zu gratulieren, und Rupert Bauer freute sich mit seinem Nachbarn über das ganz besondere Ereignis im Rinderstall.