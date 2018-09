„Wir bemühen uns, aber es ist nicht einfach“, sagt Bürgermeisterin Katharina Wolk zum Thema Nahversorgung. Mit der Schließung des Kaufhauses Ehn Anfang Mai gibt es jetzt kein Lebensmittelgeschäft mehr. Das ist vor allem für die älteren, nicht so mobilen Bürger in der 2.200-Einwohner-Gemeinde ein Problem.

Aufgrund der geografischen Lage sei es schwierig, nach Asperhofen einen Nahversorger herzubekommen, bedauert die Bürgermeisterin: „Wir haben sechs Kilometer nach Neulengbach und sechs Kilometer nach Sieghartskirchen. Dort sind alle Märkte. Dazwischen setzt sich kein Anbieter hin. Wir sind zu nah an den anderen Standorten. Wir sind ständig dran, wir reden mit Firmen, aber es sagt uns jeder, dass wir zu nah an anderen Standorten sind.“ Berufstätige Bürger würden ohnehin in den Supermärkten in der Region einkaufen, schwieriger sei es natürlich für die ältere Bevölkerung, so Wolk: „Die Leute sind auf jemanden angewiesen.“

Gemeinde sieht sich nicht in der Nahverosrger-Pflicht

Eine Nahversorger-Genossenschaft, wie sie in anderen Orten realisiert wurde, will man in Asperhofen nicht: „Ich habe mit einigen Bürgermeistern geredet, mir wurde davon abgeraten, weil man nur einzahlt“, so Wolk. Ohne gutes Konzept wäre das nur ein Hinauszögern, so Wolk. Die Gemeinde könne keinen Nahversorger betreiben: „Das ist nicht unsere Aufgabe.“

Total abgeschrieben hat die Bürgermeisterin das Thema aber nicht: „Wir bemühen uns immer und reden. Das große Problem ist, dass wir jemanden brauchen, der es macht. Wir würden einen engagierten Betreiber brauchen. Die Gemeinde würde Unterstützung leisten. Wenn es jemand macht, werden wir ihn unterstützen. Wir als Gemeinde können es nicht machen.“