100-Punkte Spiel zum Jubiläum in Eichgraben

Die Eichgrabener Asphaltstockschützen luden anlässlich des Ortsjubiläums „100 Jahre Eichgraben“ zum geselligen Beisammensein auf den Asphaltstockplatz in Furth. Die Teilnehmer genossen die unterhaltsamen Spiele, insbesondere das 100-Punkte-Spiel. Auch Bürgermeister Georg Ockermüller spielte mit und war begeistert. Das Team der Asphaltstockschützen unter der Leitung des Obmannes Willi Kien sorgte auch für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Stockschützen haben sich 1987 am Eichgrabener Badparkplatz zusammen gefunden, seit 1989 agieren sie unter dem Namen AEVE (Asphalt- Eisschützenverein Eichgraben) als eingetragener Verein. Den Platz in Furth gibt es seit 1994. Die derzeit 37 Mitglieder treffen sich regelmäßig jeden Montag um 18 Uhr zu Trainingsabenden am Vereinsplatz. Gäste sind immer herzlich willkommen. Interessierte können sich direkt an Obmann Wilhelm Kien unter 0664 / 75027356 wenden.