Hexatronic wächst weiter in Neulengbach

15 Millionen Meter kleine Röhrchen werden pro Monat in den großen Hallen des ehemaligen Rehau-Werks erzeugt. Es sollen noch mehr werden. Mikrokabelrohre sind gefragt: Sie werden zum Einblasen von Glasfaser- oder Lichtwellenleiter-Kabeln benötigt.

„Das Geschäft brummt, Glasfaser ist weltweit ein Thema“, sagt Werksleiter Thomas Erb. Der Deutsche ist vor zweienhalb Jahren nach Neulengbach gekommen. Er sollte eigentlich die Schließung des Rehau-Werks bis Ende 2021 begleiten, 113 Mitarbeiter hätten ihren Job verloren. Aber dann kam wie berichtet alles anders: Hexatronic hat Rehau übernommen und beschäftigt jetzt knapp 90 Mitarbeiter in der Mikrokabelrohrproduktion.

„Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Wir haben ein gutes, professionelles Team.“ thomas erb Werksleiter

Gearbeitet wird in drei Schichten, seit Jänner wird auch am Samstag produziert. „Das war ein Schritt, um die Kapazitäten zu erweitern“, sagt Thomas Erb. Man habe mit den Mitarbeitern ein Schichtmodell erarbeitet, bis jetzt funktioniere es, ist der Werksleiter zufrieden.

Aus Granulat werden Mikrokabelrohre erzeugt. Foto: Hinterndorfer

Hexatronic plant einen weiteren Ausbau des Unternehmens: Zu den bestehenden Produktionslinien sollen einige neue dazukommen. Sechs Millionen Euro werden investiert. Im Jänner 2023 könnten die neuen Linien in Betrieb gehen. Die vorhandenen Linien sollen optimiert werden, um produktiver zu werden. Wenn sich die Auftragslage weiterhin gut entwickelt, wird man zusätzliches Personal benötigen. „Vorstellbar ist, dass wir auf über 100 Mitarbeiter kommen“, sagt Thomas Erb.

Die Pandemie hatte keine Auswirkungen auf das Unternehmen, es gab keinen einzigen Tag Kurzarbeit, im Gegenteil: „Wir konnten uns vor Aufträgen nicht retten. Die Mannschaft ist mitgezogen, das ist nicht selbstverständlich. Jeder hatte die Kündigung in der Tasche“, gibt der Werksleiter zu bedenken.

Die Röhrchen gibt es einzeln und im Verbund bis zu 26 Stück. Foto: Hinterndorfer

Hauptmarkt für die in Neulengbach in diversen Durchmessern und Farben produzierten Mikrokabelrohre ist Deutschland. Auch Kunden in Österreich und in der Schweiz werden beliefert.

Auf großen Kabelrollen kommen die Produkte zu den Kunden. Foto: Hinterndorfer

Hexatronic hat nach wie vor Verbindung zu Rehau, der Name Rehau taucht im Neulengbacher Unternehmen auch noch fast überall auf. Aber das wird sich ändern: „Langsam aber sicher wird man die Rehau-Logos verschwinden lassen und auch das Gebäude umsignieren“, sagt Thomas Erb.

