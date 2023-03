Einbrecher (16 und 18) in Eichgraben gefasst

Ein Frau wollte am Mittwochnachmittag ihren Augen kaum trauen: Sie sah wie zwei Jugendliche am helllichten Tag im leerstehenden Hotel Wienerwald ein Fenster im Kellergeschoß aufbrachen und dann dadurch hineinkletterten. Sofort rief sie die Polizei.

Diese umstellte sofort das Gebäude mit ausreichend Einsatzkäften und setzte sogar eine Drohne ein, um die Verdächtigen schneller ausfindig zu machen. Beamte der Schnellen Interventions Grupp (SIG) kamen ebenso hinzu, auch ein Polizeihund half beim Aufstöbern der Täter. Mit Erfolg: Im ersten Obergeschoss konnte schließlich ein Verdächtiger geschnappt werden. Er gab zu, dass er nicht alleine das Gebäude betreten hätte. Rasch war auch der zweite junge Mann gefasst.

Der 16-Jährige als auch sein 18-jähriger Kumpane gaben an, dass sie bereits am 16. März nachmittags durch Aufdrücken eines Kellerfensters ins Hotel gelangt seien und dieses durchsucht hätten. Mitgehen ließen sie aber nichts. Der 16-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurde seinem Vater übergeben. Die Eltern des 18-jährigen Wieners wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Beide Jugendliche erhielten eine Anzeige.

„Dieser Einsatz war ein Musterbeispiel für Kooperation der unterschiedlichen Organisationseinheiten innerhalb der Polizei, als auch mit der Bevölkerung. Das Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land bedankt sich bei allen Beteiligten“, stellt dazu Bezirkspolizeikomandant Philipp Harold fest.

