Ernte in Region Wienerwald: „Es schaut momentan ganz gut aus“

„Die Grasbestände auf den Wiesen sind heuer sehr gut, allerdings ist die Ernte durch das instabile Wetter etwas verzögert“, berichtet Friedrich Prammer. Der Ortsbauernratsobmann ist auf seinem Hof in Gamesreith bei St. Christophen gerade beim Einbringen des zweiten Wiesenschnittes.

Auch Bezirksbauernratsobmann Michael Göschelbauer ist zufrieden mit dem derzeitigen Wachstum auf Wiesen und Feldern: „Das niederschlagsreiche Jahr lässt alles gut gedeihen, das Grünland steht gut, nur dem Mais ist es ein bisschen zu kühl gewesen zum Wachsen.“ Sorgen machen ihm die Getreidepreise: „Momentan ist sehr wenig Nachfrage am Getreidemarkt, das drückt natürlich auf die Preise.“ Ukrainische Ware sei derzeit in Europa im Umlauf und werde verschleudert, berichtet er. „Ich hoffe aber, dass österreichisches Getreide in bester Qualität doch noch von den Mühlen erkannt und honoriert wird und wieder abgenommen wird“, so der Altlengbacher Landwirt. Allerdings, so merkt Göschelbauer noch an, werde sich der Preis um etwa 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau bewegen.

„Im Raum Prinzersdorf war der Regen schon zu viel, aber in den anderen Regionen dürfte das Wetter im Großen und Ganzen heuer passen“, berichtet Kammerobmann Anton Kaiblinger. Alle Pflanzen seien jetzt an viel Feuchtigkeit gewöhnt, die Wurzelbildung ist dahingehend ausgerichtet, und eine plötzliche Trockenperiode könne zu einem Problem werden. Dass der Mais und einige anderen Kulturen in der Vegetation etwas zurück sind, berichtet auch Kaiblinger, „das holen sie aber locker in den nächsten Wochen auf.“ Der Rüsselkäfer habe in den Zuckerrübenkulturen kaum Schaden angerichtet, erklärt der Kammerobmann, „der Käfer ist eher in Trockengebieten aktiv. Momentan sehen wir anhand der Fangkübel auf unseren Äckern, dass die Käfer in unsere Lagen kommen, um ihre Eier abzulegen. Das könnte im nächsten Jahr zu einem Problem werden, falls es dann sehr trocken ist.“

Nur im Obstbau ist die Lage schlimm: „Es gibt kaum Marillen, kaum Zwetschken und wenig Äpfel. Die Kirschbäume dürften von einer Krankheit befallen sein“, sagt Kaiblinger.

Anton Kailbinger, Michael Göschelbauer und Friedrich Prammer sind sich einig: „Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben, ein einziges heftiges Hagelgewitter reicht aus, und all unsere Bemühungen um eine gute Ernte sind mit einem Schlag zunichte gemacht.“