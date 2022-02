Blasmusiker der Region Wienerwald haben viele Pläne für 2022

Frühlingskonzert, Musikfest und Herbstkonzert - die traditionellen Veranstaltungen der Trachtenmusik Kirchstetten sollen heuer wieder wie gewohnt stattfinden. „Wir planen theoretisch ein ganz normales Jahr“, informiert Obmann Johannes Hölzl.

Optimistismus, dass bald wieder alles in Schwung kommt

Die Termine stehen bereits fest. Das Frühlingskonzert soll am 9. und 10. April über die Bühne gehen. Das Herbstkonzert soll etwas früher als üblich stattfinden.

Die Probenbeteiligung sei gut, freut sich Hölzl. Die Jugend- und Nachwuchsarbeit sei in den vergangenen zwei Jahren aber sehr schwierig gewesen. Volksschüler sind immer eingeladen, Instrumente der Blasmusik kennen zu lernen, das war aufgrund der Pandemie nicht möglich.

In der Musikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten habe es daher auch etwas weniger Anmeldungen gegeben, so Johannes Hölzl. Doch er ist optimistisch, dass bald wieder alles in Schwung kommt: „Grundsätzlich ist ja das Interesse nicht weniger geworden, aber wir hatten einfach keinen Zugang zu den Kindern.“

Uns werden zukünftig Jungmusiker fehlen.“ Kurt dornstauder Kapellmeister

Innerhalb der Kapelle versuchte man, in Kontakt zu bleiben, auch wenn das gemeinsame Proben nicht möglich war: Kapellmeister Stefan Mandl und Jugendreferentin Kerstin Stolzlederer haben sich bemüht, über soziale Medien die Kommunikation aufrecht zu erhalten.

„Sie haben sich an den Abenden, an denen Proben gewesen wären, immer irgend eine Aktion einfallen lassen, das war eine super Idee“, zeigt sich der Obmann erfreut über diese Initiative in Zeiten der sozialen Distanz. Und jetzt wird sowieso wieder geprobt.

Getroffen hat die Pandemie auch die Musikschule Laabental: Auch da wurde ein leichter Rückgang bei Schülern, die ein Blasmusikinstrument erlernen wollen, festgestellt. Mit Bläserklassen in den Volksschulen des Laabentals gibt es aber ein zusätzliches Angebot, das gut angenommen wird.

Nach wie vor werde sehr gerne Trompete erlernt, sagt Musikschulleiterin Agnes Zehetner. „Schwierigkeiten gibt es durch die Pandemie aber beim Ausprobieren der Instrumente. Bei Blasinstrumenten sind strengere Maßnahmen einzuhalten, weil die Infektionsgefahr größer ist.“

Zehetner findet die Blasmusik wichtig: „Das gemeinsame Musizieren ist oft ein Motivator“, sagt sie, „bei der Breite an Freizeitangeboten müssen die Musikschulen nur etwas bieten, das Kinder und Jugendliche überzeugt.“

Der Musikverein ist ein fixer Bestandteil des musikalischen Lebens in der Altlengbacher Gemeinde. Auch Kapellmeister Kurt Dornstauderer bedauert: „Die Pandemie hat uns schon ordentlich zugesetzt, seit zwei Jahren sind Auftritte und Proben kaum möglich.“

Kapellmeister Kurt Dornstauder mit Sohn Lukas, dem jüngsten Mitglied beim Musikverein. Foto: Klement

So wird auch am Faschingsdienstag der geplante Faschingsumzug entfallen müssen, den der Musikverein sonst immer anführt.

Jetzt soll es aber bergauf gehen: In Kürze soll es regelmäßige Proben geben und bereits ab Mai soll es auch mit Auftritten bei Veranstaltungen wieder losgehen. „Wir alle freuen uns jetzt schon auf ein normales Vereinsleben“, so der Chef des Altlengbacher Musikvereins.

Mit 90 Jahren ist Josef Rottensteiner das älteste Mitglied des Musikvereins. „Auch unser Josef kann es kaum erwarten, dass wieder Proben und Auftritte stattfinden“, schildert der Kapellmeister. Er freut sich auch, dass Bürgermeister Michael Göschelbauer auf der Tuba den Musikverein immer wieder unterstützt.

Besonders schlimm habe die Pandemie den Musikernachwuchs getroffen, stellt Dornstauder fest: „Unsere Nachwuchsarbeit beginnt jetzt bei Null, uns werden zukünftig Jungmusiker fehlen.“ Aber der Chef des Musikvereines schaut zuversichtlich in die Zukunft: „Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder gemeinsam mit der Bevölkerung ausgelassen feiern dürfen.“

Langen Atem bewiesen

