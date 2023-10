E-Mobil Neulengbach gehört jetzt zum Bündnis für Gemeinnützigkeit

Die Freude im Neulengbacher Verein über die Aufnahme in das Bündnis ist groß. „Wir sind stolz darauf, uns ab sofort gemeinsam mit zahlreichen Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gemeinnützigkeit für die Anliegen der Vereine und NPOs in Österreich einzusetzen“, sagt Obmann Rudi Hebinger. „Unser Anliegen, das allgemeine Mobilitätsverhalten verstärkt an ökologischen und sozialen Gesichtspunkten zu orientieren, ist nicht nur für unsere Gemeinde Neulengbach relevant, sondern kann überregional eine Vorbildwirkung einnehmen.“

Der Verein E-Mobil Neulengbach hat das Ziel, die Mobilität und soziale Teilhabe im ländlichen Raum unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte zu fördern. Im vergangenen Jahr wurde das Angebot von E-Mobil Neulengbach an 301 Tagen genutzt. 4.839 Mal wurden Mitglieder innerhalb des Gemeindegebietes klimafreundlich befördert, das heißt durchschnittlich 16 Mal pro Tag. Die Mitglieder des Vereines leisteten im vergangenen Jahr etwa 5.000 ehrenamtliche Stunden. Ein Engagement für das Gemeinwohl, das man mit vielen Mitgliedern des Bündnis für Gemeinnützigkeit teilt.

Das Bündnis für Gemeinnützigkeit ist die österreichweite Interessenvertretung des gemeinnützigen Sektors und der Freiwilligenorganisationen im Land. Hier haben sich große Verbände, Netzwerke und Nichtregierungsorganisationen sowie kleinere Vereine – von WWF, über Caritas bis hin zu SOS-Kinderdorf - zusammengeschlossen, um nicht nur für die politisch Verantwortlichen ein starker Partner zu sein, sondern ein gutes Leben für alle Menschen in Österreich und darüber hinaus zu ermöglichen. Neben der Interessenvertretung werden auch zahlreiche – teilweise kostenlose - Serviceangebote für Vereine angeboten, etwa Beratungen zur Gründung oder der Organisationsführung von Vereinen und Webinare zu den Themen Steuern, Finanzen und Recht im Verein. „Dass wir als Verein beim Bündnis kostenlose Beratung und Weiterbildung in Anspruch nehmen können, ist natürlich ein weiteres wertvolles Plus der neuen Mitgliedschaft. Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammenarbeit,“ so Hebinger.

Details zum Bündnis sowie Webinartermine für Vereine zu den Themen Steuern, Recht und Finanzen und Anmeldemöglichkeiten zur Beratung unter www.gemeinnuetzig.at.

Informationen und Möglichkeiten der Mitgliedschaft bei E-Mobil Neulengbach unter https://www.elektromobil-neulengbach.at/