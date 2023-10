Kühe auf Eichgrabener Bauernhof gerieten in Panik

Nach sofortiger Kontrolle stellte Johannes Loho fest, dass Kälber im Stall, offenbar in Panik, ihre Stallabtrennung überwunden hatten und am Hofgelände herumliefen. Außerdem hatte Jungvieh, das sich auf einer hofnahen Weide befand, den Weidezaun, auch offenbar in Panik, umgerissen. Die Kälber liefen ebenfalls verstört am Hofgelände umher. Bei Tageslicht entdeckte die Familie, dass offenbar jemand auf der Weide gejausnet hatte, denn Plastikbecher und Verpackungsmaterial lagen herum. Weiters entdeckte die Familie am Hofgelände einen Gegenstand, der üblicherweise als Hundespielzeug verwendet wird.

„Offenbar hat jemand das Hofgelände mit Hund betreten und damit die Tiere derart in Panik versetzt, daß sie brüllend ausbrachen und umherliefen“, ärgert sich der Landwirt. Die Kühe konnten nach einiger Zeit zum Glück wieder beruhigt und sicher verwahrt werden.