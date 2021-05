Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen im Freibad Altlengbach auf Hochtouren. „Am Freitag, 21. Mai, öffnet unser Freibad wieder seine Pforten. Das große Becken wurde saniert, mit einer neuen Folie ausgestattet und ist in Top-Zustand“, freut sich der fürs Freibad zuständige Vizebürgermeister Daniel Kosak.

Ebenfalls neu sind die Betreiber der Kantine. Wie berichtet haben Michael und Christl Rauch die Bad-Gastro als Pächter übernommen. „Es gibt eine neue Speisekarte, der Kantinenbereich wurde neu gestaltet und es gibt viele Ideen für die neue Saison. Wir freuen uns darauf, wenn es endlich losgehen kann. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und einen schönen Start ermöglicht. Unsere Gäste sind uns auch willkommen, wenn es zum Baden vielleicht noch ein wenig zu kühl ist“, sagen die neuen Betreiber.

Schwimmkurse finden wieder statt

In den ersten beiden Ferienwochen bietet die Gemeinde auch wieder Schwimmkurse an. Ulli Ruzicka wird wie gewohnt die Anfängerkurse abhalten. „Uns ist wichtig, dass die Altlengbacher Kinder schwimmen lernen können“, so Kosak und ergänzt: „Sei es für künftige Besuche im Freibad oder den Urlaub an einem See oder am Meer.“ Der Kurs findet jeweils von Montag bis Freitag von 9.30 bis 13 Uhr statt und kostet 95 Euro pro Woche. Die Anmeldung ist ausschließlich über das Gemeindeamt möglich.

Mindestabstand muss gewahrt werden

Großen Wert legen Gemeinde und Betreiber auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Es braucht weiterhin Mindestabstände zwischen den Besuchern bzw. Besuchergruppen auf der Liegewiese. Auch im Kantinenbereich sollte auf den Abstand geachtet werden.