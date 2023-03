Stadterneuerung in Neulengbach startet

Die Stadterneuerung 3.0 startet: Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 2. März im Lengenbacher Saal statt. Das Ziel der Aktion ist es, mehr Lebensqualität in der Stadt zu schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Stadtentwicklung aktiv mitzuarbeiten.

Chance zum Mitreden

Bei der Auftaktveranstaltung (Beginn 18.30 Uhr) hält Dagmar Dittrich, Vertreterin einer Agentur für Stadtentwicklung & Kommunikation, ein Impulsreferat. Danach folgt ein Workshop in Form eines „Aktionscafés“. Drei Themenbereiche stehen im Fokus: Ortskernentwicklung und Wirtschaft, Soziales, Kultur, Gemeinwohl sowie Mobilität, Umwelt und Klimaschutz. Wie Bürgermeister Jürgen Rummel festhält, steht vor allem auch die Neugestaltung des alten Rathauses bei der neuen Stadterneuerungsperiode im Fokus.

Zweimal hat Neulengbach bereits an der Aktion Stadterneuerung teilgenommen. Im Jahr 2002 startete die erste „Stern-Periode“, im Jahr 2014 die zweite. Zahlreiche Projekte konnten umgesetzt werden, angefangen von Skaterplatz und Beachplatz über die Bibliothek bis hin zur Sanierung des Lengenbacher Saals und zur Umgestaltung des Rathauses.

Nun sollen neuerlich gemeinsam mit der Bevölkerung Projekte für mehr Lebensqualität erarbeitet und realisiert werden.

