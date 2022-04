Über vier Meter hoch: Neulengbacher baute Zug-Looping aus Lego

Werbung

„Doch was macht der Zug, wenn er oben angekommen ist?“, fragte sich der Lego-Liebhaber nach der Fertigstellung. Rasch war die Lösung gefunden: Mit 13.000 2x4er-Systemsteinen baute er daraufhin einen vertikalen Zug-Looping.

Der Turm ist über vier Meter hoch. Der Zug schiebt sich eine Runde nach der anderen hinauf, bevor es dann wieder bergab geht. Foto: Eduard Riedl

Der „blaue Flitz“, wie Schmatz den Zug nennt, schafft es – durch Fliehkaft – die Strecke ohne Absturz zurückzulegen.

Jeder, der möchte, kann sich den Lego-Zug live zu den Öffnungszeiten im Eitle Kinderkram, dem Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets in Neulengbach, jeden Sonntag ansehen. Am 16. April um 12 Uhr wird außerdem auf dem YouTube-Kanal „Flipperstein Schmatz“ ein Video veröffentlicht, in dem man den Zug in Action sehen kann.

„Es gibt weltweit keinen dauerhaft aufgebauten Lego-Looping, der aus Standardteilen gebaut ist. Es ist nichts geklebt. Es sind nur die Schienen im Looping an die Lego-Konstruktion geschraubt“, zeigt sich Schmatz stolz.

