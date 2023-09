Kanal in Neulengbach wird weiter ausgebaut

Vieles wurde bereits umgesetzt beim Kanalausbau in Neulengbach, nun ist der nächste große Brocken an der Reihe mit dem Ausbau des Kanals in Ludmerfeld und Oberndorf. Der Grundsatzbeschluss und die Vergabe der Ingenieurleistungen wurden nun in der Gemeinderatssitzung mehrheitlich mit fünf Stimmenthaltungen (Liste Heiss) beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro (exklusive Ust). Die Firma Neukom wird mit den Ingenieurleistungen beauftragt. Kosten: rund 400.000 Euro (exklusive Ust).

Kanalbau seit vielen Jahren Thema

Das Kanal-Projekt sei, wie ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel erklärt, seit über 25 Jahren Thema in der Stadtgemeinde, ein Konzept sei damals professionell ausgearbeitet worden, nun sollte es bald abgeschlossen werden. „Es gibt Katastralen, in denen es kein Wasser, keinen Kanal und kein gutes Internet gibt. Es ist Zeit ordentliche Infrastruktur zu schaffen.“

Stadtrat Alois Heiss (Liste Heiss) warf ein, dass man sich ganz genau anschauen solle, welche Variante die beste und günstigste sei. „Mir geht es nicht darum, nichts zu machen. Aber wenn es um so viel Geld geht, muss man sich das genau anschauen.“ Für ihn seien Kläranlagen die bessere und kostengünstigere Wahl.

Rummel meinte daraufhin, dass sich Experten mit dem Thema intensiv beschäftigt hätten und das alles auch in den Ausschusssitzungen besprochen worden sei. „Wir haben Kostenvergleiche, geh' zu den Sitzungen.“ Und er ergänzt, dass der Kanal nur ein Bruchteil der Gesamtkosten der Infrastruktur sei. Auch die SPÖ steht hinter dem Projekt. SPÖ-Gemeinderat Mario Drapela: „Ich bin dafür, dass wir das Projekt endlich vorantreiben.“

Zitiert

„Ich bin mir der Kosten bewusst, aber es ist es uns wert. Das sind wir den Leuten schuldig.“ ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel

„Du (Anm. Alois Heiss) wirfst mit Sachen herum, von denen keiner weiß, was bei den Verhandlungen zum Budget überhaupt rauskommt.“ SPÖ-Gemeinderat Mario Drapela

„Warum haben wir eine Verbandskläranlage, wenn wir dann lauter kleine Kläranlagen bauen?“ ÖVP-Gemeinderat Reinhard Scholz

„Wir haben schon immer eine kritische Haltung zu dem Thema gehabt. Die Varianten sind untersucht worden, der Anschluss ist die günstigste Variante.“ Vize Paul Mühlbauer (Grüne)