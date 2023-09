Kirchstetten: Diskussion um Sitzungsprotokoll

Eines ist klar: In Kirchstetten ist man froh, einen Nahversorger zu haben, der zugleich auch Trafik und Postpartner ist. Darüber ist sich auch der gesamte Gemeinderat einig. Nicht ganz so einig war man sich aber in der Gemeinderatssitzung über das Protokoll der vergangenen Sitzung. Denn die SPÖ hatte gefordert, eine „Protestnote“ in das Schreiben mitaufzunehmen, in dem klar gestellt werden sollte, dass die SPÖ sehr wohl hinter dem Projekt stehe.

Doch kurz zur Vorgeschichte: Die Betreiberin des Nahversorgers hatte beschlossen aufzuhören, weil die Übernahme des Postpartners für sie nicht möglich gewesen sei. Schlussendlich konnte aber eine Weiterführung des Geschäftes durch die Firma Kastner erreicht werden. Das wurde der Bevölkerung in einer Aussendung mitgeteilt. Aufregung herrschte nach Erhalt allerdings bei der SPÖ, denn diese soll laut dem Schreiben versucht haben, das „Projekt zu verhindern“, wie sich SPÖ-Gemeinderat Robert Winter erinnert.

Wir wollen ja nicht streiten. ÖVP-Bürgermeister Josef Friedl

Die SPÖ forderte daraufhin eine öffentliche Richtigstellung, die nicht passiert ist. Also sollte laut Opposition eine Protestnote in das Sitzungsprotokoll aufgenommen werden, was auch nicht geschah. Also nahm die SPÖ das Protokoll der Sitzung nicht an. „Wenn das eine Zusammenarbeit sein soll, dann ist das schwach“, warf dazu SPÖ-Gemeinderat Alfred Spiegl ein. Auch Robert Winter machte seinem Ärger Luft: „Ich habt uns etwas unterstellt, das nicht der Wahrheit entsprochen hat.“ „Wir stehen zum Nahversorger, jetzt zu meinen, dass die SPÖ den Erhalt blockiert hat, ist schwach.“ ÖVP-Bürgermeister Josef Friedl versuchte daraufhin zu beruhigen, denn: „Wir wollen ja nicht streiten.“ ÖVP-Gemeinderat Johann Mayer meinte daraufhin, dass parteipolitische Sachen in einem Gemeinderatsprotokoll nichts verloren hätten. Auch sein Kollege Martin Engelbrecht klinkte sich in die Diskussion ein und meinte, dass es nicht Sinn einer Gemeinderatssitzung sei, sich persönlich anzugreifen, sondern Sachen zu beschließen, die die Bürger betreffen. Dem schloss sich auch SPÖ-Gemeinderat Matthias Frühauf an: „Richten wir den Blick nach vorne. Ich habe den Groll abgelegt, weil das Thema zur Sprache gekommen ist.“ Auch Josef Friedl ist der Meinung, „nach vorne zu schauen, um für die Bevölkerung etwas weiterzubringen“.

Der Antrag, die Protestnote nicht in das Protokoll aufzunehmen, wurde schließlich mehrheitlich angenommen. Die SPÖ stimmte dagegen. Damit wurde auch die Genehmigung des Protokolls nur mehrheitlich angenommen.