Betrunkene zuckte aus, vor Gericht zeigt sie Reue

„Es tut mir so leid, ich schäme mich so dafür. Seitdem trinke ich gar nichts mehr.“ Reue zeigt eine Innermanzingerin (43) auf der Anklagebank des Landesgerichts St. Pölten. Ihr wird versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Körperverletzung vorgeworfen.

Ihr Lebensgefährte hätte im Jänner dieses Jahres aufgrund eines Strafverfahrens von der Polizei abgeholt werden sollen. Das dürfte die Frau – sie hatte so wie ihr Partner an diesem Tag etwas über den Durst getrunken – jedoch so überfordert haben, dass sie sich bei den Polizisten vorbeidrängen wollte, um zu ihrem Lebensgefährten zu gelangen. Als die Beamten das verhindern und sie nach draußen bringen wollten, soll sie gegen zwei Polizisten getreten haben.

Angeklagte entschuldigte sich

Auch mit Beschimpfungen dürfte sie nicht gespart haben. Verletzungen blieben glücklicherweise aus. „Ich weiß nicht, was in mir vorgegangen ist“, beteuert die Innermanzingerin, die sich vor Ort auch noch einmal bei zwei der damals einschreitenden Beamten, die als Zeugen geladen waren, entschuldigte.

„Es war eine zu 100 Prozent falsche Aktion. Meine Mandantin ist keine aggressive Person“, spricht sich ihr Verteidiger in seinem Schlussplädoyer für eine Diversion aus, der der Richter jedoch nicht nachkommt. Er verhängt schließlich aufgrund der Vergehen eine Geldstrafe in Höhe von 720 Euro. Mit dem ordentlichen Lebenswandel, dem Geständnis und der Unbescholtenheit argumentierte er die verhältnismäßig milde Strafe.

