Bruno Wakonig hat die Zusammenarbeit mit dem Burgverein aufgekündigt. Die Burg bleibt bis auf Weiteres zu: „Ich bin dem Verein sehr dankbar für seine Tätigkeit, aber die Zusammenarbeit ist zu Ende“, erklärte der Burgherr gegenüber der NÖN. Es sei eine Trennung im Guten, betont er.

Bruno Wakonig war optimistisch, dass die Burgbelebung gelingt. Archiv/rh

Vor fünf Jahren haben sich mehrere Personen zu einem Komitee zusammen gefunden. Man wollte die Burg wieder zum geistig-kulturellen Zentrum und zum wirtschaftlichen Motor der Region machen. 2016 gab es einen Ideenwettbewerb, bei dem viele Konzepte für eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung der Burg präsentiert werden konnten. Bruno Wakonig war zuversichtlich, dass Ort und Burg wieder zusammenfinden. „Ich sehe Licht am Ende des Tunnels und bin fest überzeugt, dass etwas Positives herauskommt“, hatte er bei der Preisverleihung des Ideenwettbewerbs gegenüber der NÖN erklärt.

Renate Hinterndorfer Auf der Burg bleibt es still

Ein Ziel war auch, die Landesausstellung in die Region zu holen und die Burg einzubinden. Dass dieses Ziel in näherer Zukunft nicht erreichbar ist, nennt Wakonig als Grund für seine Entscheidung: „Ich sehe keine Chance mehr, die Landesausstellung zu bekommen. Ich habe schon im Frühjahr die Nachricht bekommen, dass die Landesausstellung an anderen Orten stattfindet.“ Die Regionalpolitik habe sich zu wenig eingesetzt, merkt der Burgbesitzer noch an.

Matthias Zawichowski und Lothar Rehse vom Burgkomitee haben ihren Burgschlüssel abgegeben. Dass man den Zugang zur Burg überhaupt bekommen habe, sei ein großer Vertrauensvorschuss gewesen, betont Zawichowski, der Sprecher des Burgkomitees. Auch er hält fest, dass die Trennung nichts mit einem schlechten Klima zu tun habe, sein Verhältnis zum Burgherrn könne man als freundschaftlich bezeichnen: „Bruno Wakonig ist ein anerkannter Geschäftsmann, wir treffen uns weiterhin, auch 2021, zum informellen Austausch.“

Der Burgverein habe in den Jahren der Zusammenarbeit viel gelernt, hält der Sprecher des Personenkomitees fest: „Aber wir haben es nicht zustande gebracht, dass die Landesausstellung 2026 in die Region kommt. Das ist aber nicht allein an uns gescheitert.“

Matthias Zawichowski will den guten Draht zum Burgherrn erhalten. Archiv/rh

Bruno Wakonig wolle alle Verpflichtungen loswerden, also auch die Vereinbarung mit dem Burgverein: „Das heißt aber nicht, dass man mit einem Nachfolger nicht wieder eine Vereinbarung treffen kann. Die Burg ist und bleibt in Neulengbach, die Burg ist ein eklatanter Leerstand.“ Für Zawichowski ist klar, dass es ohne Burg keine Stadtentwicklung geben kann. Den guten Draht zum Besitzer zu pflegen sei auf jeden Fall von Vorteil. Das sei in der Vergangenheit ein Riesenproblem gewesen.

Matthias Zawichowski gibt sich jedenfalls zuversichtlich, auch wenn die Bilanz nicht so erfreulich sei: „Vielleicht findet ein Entwicklungsprozess in den nächsten fünf Jahren statt.“

Wie es mit dem Burgverein weitergeht, ist noch nicht klar. Eine Auflösung ist vorläufig nicht geplant, auch wenn die ehrenamtlichen Akteure auch abseits der Burg „viel um die Ohren haben“, wie Zawichowski es ausdrückt. Eine Kerngruppe von acht Personen war zuletzt aktiv.