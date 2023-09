Brand-Laaben: Malibu-Chef wirft das Handtuch

Jetzt ist es also fix: Rudi Lurger wird das Malibu nicht mehr aufsperren. Bereits im Juni hatte Lurger die Kultdisco geschlossen, schon damals stand, wie berichtet, nicht fest, ob er wieder öffnen werde. Jetzt bestätigt er im NÖN-Gespräch: „Ich öffne nicht mehr das Malibu. Das steht fest.“ Grund dafür seien Anrainerkonflikte und fehlende Unterstützung der Gemeindeverantwortlichen, aber auch Teuerung und Personalmangel.

„Mir blutete immer das Herz, wenn ich nach Laaben kam und sah, dass diese Kultdisco geschlossen ist“, so Lurger über den Grund, warum er sich entschieden hatte, das Lokal im Zentrum wiederzubeleben. „Ich wollte etwas für den Ort und die Jugend tun und habe die Disco komplett renoviert“, berichtet Lurger. Den Dauerkonflikt mit den Anrainern will er sich aber nicht mehr antun. „Das habe ich nicht notwendig“, meint er. Seiner Meinung nach sei der Verkehrslärm lauter, außerdem habe er nur freitags und samstags offen gehabt.

Verärgert ist er auch über die fehlende Unterstützung der Gemeinde. „Scheinbar will man den Stillstand und die Jugendlichen lieber nach Wien oder St. Pölten ziehen lassen, um sich zu vergnügen.“ Zur Schließung beigetragen hätten aber auch die enormen Energiekosten sowie der Personalmangel. „Niemand will mehr am Wochenende arbeiten“, meint Lurger.

Er hofft aber, dass sich jemand findet, der das Malibu weiterführt. „Das Lokal wäre etwas für junge, kreative Unternehmer. Man kann auch einen Imbissstand daraus machen. Alles ist möglich. Alle rechtlichen Betriebsauflagen sind auf dem neuesten Stand. Diese Gaststätte darf nicht sterben“, so Lurger, der mit 27 Jahren sein erstes Gasthaus geführt hat und in der St. Pöltner Innenstadt ein Lokal betreibt.

Mit der Schließung des Malibu hat innerhalb von kürzester Zeit eine weitere Gaststätte zugemacht. Denn, wie berichtet, hat auch der Pächter der Laabenbachstube Franz Müller mit Anfang September das Gasthaus geschlossen. Die Gründe sind ähnlich wie beim Malibu: Teuerung und Personalmangel. Auch wenn es um den Fortbestand der Traditionsgaststätten geht, ist die Situation gleich: Pächter gesucht, Lokale in Topzustand im Zentrum.