Erneute Debatte um Neulengbacher Müllsammelzentrum

Der Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung errichtet im Bereich des Altstoffsammelzentrums ein neues Wertstoffsammelzentrum – das hat die NÖN schon vor knapp einem Jahr berichtet:

Für Wertstoffe GVU baut Sammelzentrum in Neulengbach

Über den aktuellen Stand der Dinge gab es in der Vorwoche einen NÖN-Artikel. Nach diesem Bericht (siehe unten) meldete sich Stadtrat Alois Heiss zu Wort.

Bewilligung im Laufen „Service wird verbessert“: Neulengbach bekommt Wertstoffzentrum

Dass ein komplett neues Sammelzentrum gebaut werde, sei nicht sinnvoll, erneuerte der Liste-Heiss-Stadtrat seine Kritik: „Das ASZ funktioniert. Der GVU plant ein neues, das alte kann sich Neulengbach behalten. Das kann es nicht sein. Wenn man das bestehende ASZ nützt und das neue ASZ nur halb so groß baut wie geplant, könnte eine große Summe Geld gespart werden. “

Heiss: „Man könnte viel Geld sparen“

Sehr verärgert zeigt sich Johann Freiler, Geschäftsführer beim GVU Bezirk St. Pölten: „Ich bin echt sauer auf Alois Heiss. Er will politisch Druck machen. Alles zu torpedieren ist ein Witz.“

Man habe ein fertiges Konzept, das Projekt sei eingereicht. In der Vorwoche gab es eine Verhandlung mit der BH. Die Stadtgemeinde sei bei allen Gesprächen dabei gewesen, betont Freiler. „Wir haben Teile der Anlage gekauft, weil es vernünftig ist, Teile mit einzubinden.“

Der GVU übernimmt die Grünschnitthalle und den Baum- und Strauchschnittsammelplatz. Die offene Halle für Kartonagen, Holz und andere Abfälle bleibt der Gemeinde.

Freiler: „Alles zu torpedieren ist ein Witz“

Johann Freiler verweist darauf, dass es mit der Schaffung der Wertstoffsammelzentren um ein einheitliches System für den Verband mit seinen 37 Mitgliedsgemeinden geht. Wie berichtet soll es insgesamt neun überregionale Sammelstellen – statt bisher 24 kleinerer Müllsammelzentren – geben. „Alle 37 Gemeinden haben das 2016 beschlossen“, so Johann Freiler.

Alois Heiss betont, dass schon 2019 die Stadtgemeinde Neulengbach in einer Stellungnahme festgehalten habe, dass die bestehende Anlage auch in Zukunft Teil der vom GVU betriebenen Anlage sein müsse.

Heiss hatte schon mehrfach Kritik an den Ausbauplänen geäußert, auf seinen Wunsch gab es vor wenigen Wochen ein Gespräch mit Bürgermeister Jürgen Rummel, Stadtamtsdirektor Leopold Ott und GVU-Chef Johann Freiler. „In diesem Gespräch wurde die Einbindung der Anlage gefordert, da es ein wirtschaftlicher Unsinn ist, diese stillzulegen und eine größere, jedoch funktionell identische Anlage komplett neu zu bauen“, hält Alois Heiss fest. Auch in Pyhra werde das bestehende ASZ in die neue Anlage mit eingebunden.

Der neue Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel, der als Nachfolger von Franz Wohlmuth jetzt im GVU vertreten ist, wünscht sich ebenfalls eine Nutzung der bestehenden Anlage: „Ich würde mich freuen, wenn wir für den alten Teil noch eine Nachnutzung finden würden. Das Gebäude ist in keinem schlechten Zustand.“ In Zeiten, wo der Bodenverbrauch ein großes Thema ist, sollte man zumindest nachdenken, ob man das alte ASZ in einem nächsten Schritt mit einbinden kann.

Der GVU schaut sich die Pläne noch einmal an.

