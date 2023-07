PV-Anlagen in Eichgraben werden erweitert

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern von Kindergarten, Feuerwehr und Schule beschlossen. „Damit sind fast alle kommunalen Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet“, berichtet die zuständige Geschäftsführende Gemeinderätin Stefanie Anderlik. Dafür nimmt die Gemeinde Eichgraben rund 170.000 Euro in die Hand. In einem weiteren Beschluss wurden die Anlagen am Bauhof und Wienerwaldbad in das Netz der Wir-Region-Energiegemeinschaft eingegliedert.

Foto: Bilderbox, Erwin Wodicka

„Über den Sommer wollen wir nun Konzepte erarbeiten, um auch Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, selbsterzeugte Energie über die Grundstücksgrenze hinweg gemeinsam zu nutzen“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller.