Rübenbauern in Region Wienerwald in Sorge

„Mit den neuen Richtlinien, die uns im Bereich Pflanzenschutz und besonders auch hinsichtlich des Beizverbots beim Rübensaatgut gesetzt hat, sehe ich nicht mehr viel grünes Licht“, sagte Anton Kaiblinger, der Obmann der Bauernkammer St. Pölten, im Zuge der Maschinenringvollversammlung in Asperhofen. Fakt ist, dass die Bauern ab heuer ohne die bisher üblichen Pflanzenschutzmittel auskommen müssen, welche die Rüben gegen den Befall von Erdflöhen, Blattläusen und Rüsselkäfern geschützt haben. „Sobald diese Schädlinge auftreten, ist ihnen nur mehr durch mehrfach durchzuführende Insektizidbehandlung beizukommen“, erklärt Kaiblinger. Geschieht das nicht, komme es zu massiven Ernteausfällen bis hin zum Totalausfall der Rübenernte.

Kübel mit Lockstoffen als Falle für Rüsselkäfer

„Wir werden Kübel mit Pheromon-Lockstoffen in den Ackerboden eingraben, um dem Rüsselkäfer beizukommen“, erklärt Karl Hollaus. Und sobald die Rübe im Zweiblatt-Stadium ist, muss der Erdflohbefall kontrolliert werden. „Da helfen nur Insektizide“, weiß der Raipoltenbacher Landwirt. Auch er kann dem Beizverbot nichts abgewinnen: „Wegen der Bienen wurde es abgesetzt, aber die Rübe setzt keine Blüte an und sie wird deshalb von Bienen nicht angeflogen. Das alternative Spritzen mit Insektiziden schadet den Bienen sicherlich weit mehr.“

„Von Vernunft kann hier keine Rede sein“, reagiert auch Bezirksbauernratsobmann Michael Göschelbauer verärgert auf das Beizverbot: „Unser Standpunkt ist klar, je mehr Werkzeuge unseren Bauern aus ihrem Koffer genommen werden, desto schwieriger wird es werden, die Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln zu versorgen. Gerade in einer Zeit, wo sehr wenige Menschen, gerechnet an der Gesamtbevölkerung, in der Landwirtschaft arbeiten, kommen solche Verbote sehr schlecht an.“ Wichtig wäre es, wenn die Initiatoren, die die Landwirtschaft in ein unrechtes Licht rücken, auch die Konsequenzen ihrer Tätigkeit berücksichtigen würden, so Göschelbauer. Nämlich die Konsequenz, dass Waren dann aus dem Ausland kommen müssten, oft tausende Kilometer herangekarrt. „Scheinbar ist das bei manchem noch nicht angekommen“, wettert der Bezirksbauernratsobmann.

Das einzig Positive in der Rübensparte sei der derzeit gute Weltmarktpreis für Zuckerrüben, betont Bauernkammerobmann Anton Kaiblinger. Das Pflanzenschutzproblem könne aber viele Bauern trotzdem dazu bewegen, mit dem Rübenanbau Schluss zu machen. Besonders im Weinviertel, wo immer wieder der Regen fehlt, geben jetzt viele Bauern auf und es sind in Folge zu wenig Zuckerrüben am Markt. Dieses Faktum befeuere auch wieder die Überlegungen, ob man in Zukunft beide Zuckerfabriken in Tulln und in Leopoldsdorf halten werde können. Die Schließung der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld steht schon länger im Raum, damit ist die weitgehende Zucker-Selbstversorgung in Österreich gefährdet.

Zu diesem Ärgernis kommen, so der Kammerobmann, noch die neuen Nitrat- und Ammoniakrichtlinien, die seit vergangenen Herbst gelten. Dankbar ist Anton Kaiblinger für den Regen, der für das wichtige Nass im Ackerbau, Grünland und im Wald gesorgt hat.

