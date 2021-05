Während ihrer Streifentätigkeit durch Neulengbach entdeckte die Polizei am Samstag gegen 19.30 Uhr am Parkplatz des Till Eulenspiegel rund 15 Personen, die sich dort getroffen hatten. Zum Teil in Campingsesseln hatten sie es sich dort gemütlich gemacht, um zu plaudern und zu chillen.

Die Personen wurden schließlich von der Polizei über den Lockdown und die geltenden Ausgangsbeschränkungen aufgeklärt und gebeten, das Treffen aufzulösen.

Doch zu späterer Stunde gingen Anrufe bei der Polizei ein, dass auf dem Parkplatz ein Treffen stattfinden soll.

Gegen 22.30 Uhr fuhren die Beamten erneut hin. Doch diesmal trafen sie nicht nur 15 Leute, sondern rund 30 bis 40 Personen aus der Region. „Einige waren dabei, die wir auch schon vorhin angetroffen haben“, informiert die Polizei. Rund 30 Anzeigen folgten.