Katastrophenhilfe: Jetzt wurden FF-Leute der Region St. Pölten geehrt

32 Feuerwehrmitglieder aus dem Feuerwehrbezirk St. Pölten wurden für ihre Auslandseinsätze im Jahr 2021 geehrt. Sie erhielten das Katastrophen-Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes im Rahmen eines großen Festaktes im Nö Feuerwehr-und Sicherheitszentrum in Tulln.

Insgesamt 374 Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich wurden ausgezeichnet. Sie standen bei einem Hochwasser in Belgien und bei verheerenden Waldbränden in Nordmazedonien im Katastrophenhilfsdiensteinsatz.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder bedankte sich: „Man darf nicht vergessen, dass sich viele Urlaub genommen haben, um im Ausland zu helfen. In vielen Gesprächen mit Opfern in den ausländischen Einsatzgebieten wurde unseren Mitgliedern immer wieder vermittelt, dass die Menschen in Österreich, vor allem auch in Niederösterreich, stolz auf das freiwillige Feuerwehrsystem sein können. Sie zeigten sich davon gerührt, dass hunderte Männer und Frauen eines fremden Staates ihnen in größter Not beistehen.“

Überreicht wurden die Auszeichnungen durch Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖBFV-Vizepräsident Armin Blutsch, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Stellvertreter Martin Boyer.

