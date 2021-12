Einkaufssonntag in Neulengbach: „Hätten ein bisschen mehr erwartet“

„Der Sonntag ist am Land halt doch eher kein Tag, der zu einem Einkauf genützt wird“, resümiert Karin Frank über den Einkaufssonntag. „Wir sind aber dennoch zufrieden, wir haben sowohl Gutscheine als auch Kleidungsstücke verkauft“, sagt die Chefin des Modehauses Frank in Neulengbach.

Und sie sieht zuversichtlich auf die kommenden Tage: „Ich bin sicher, dass es noch so einige gibt, die in letzter Minute Gutscheine oder tolle Kleidungsstücke für ihre Liebsten bei uns kaufen werden.“

Ein Versuch in der Pandemie

Etwas enttäuscht zeigt sich Juwelier Alexander Pfeffel über den Zulauf am offenen Sonntag: „Es war schon was los, aber ich hätte mir doch etwas mehr Geschäft erwartet.“ Es seien sowohl Schmuckstücke als auch Uhren über den Verkaufstisch gewandert, aber kaum Gutscheine gekauft worden, so Pfeffel.

Der Juwelier und Uhrenfachmann hat aber eine plausible Erklärung dafür: „Die Menschen hier sind es einfach nicht gewohnt, am Sonntag Einkäufe zu tätigen. Der Sonntag ist fix für das Familienleben reserviert.“ Der Unternehmer ist aber guter Dinge, dass in den nächsten Tagen noch einige schöne und wertvolle Geschenke bei ihm gekauft werden.

Sonntag ist für die Familie reserviert

Zufriedenstellend lief der Einkaufsonntag im Schuhkastl. „Es kamen sogar etwas mehr Kunden als ich erwartet hätte“, berichtet Martha Gruber. Auch der Gutscheinverkauf sei ganz gut gelaufen.

Die Chefin des Neulengbacher Schuhgeschäfts meint, dass der Einkaufssonntag doch eine recht gute Hilfe für die Kunden gewesen sei, um nach dem Lockdown nach schönen Geschenken Ausschau halten zu können. „Ich möchte aber keinesfalls, dass der Sonntagsverkauf zukünftig zu einer Dauereinrichtung wird“, sagt die Geschäftsinhaberin sehr bestimmt.

Einmalige Ausnahme wegen Pandemie

Das wird auch in der Kirche und in der Gewerkschaft so gesehen: Der heurige Einkaufssonntag soll eine Ausnahme wegen der Pandemie bleiben. Das Recht der Menschen auf einen arbeitsfreien, für gläubige Menschen Gott geweihten Tag pro Woche, den Sonntag, soll nicht angetastet werden. Die Büchse der Pandora dürfe nicht geöffnet werden.

Einige Tage ist für „Spätentschlossene“ ja noch Zeit, für Geschenke ihrer Lieben zu sorgen: Das Modehaus Frank und Marthas Schuhkastl haben am 24. Dezember bis 12 Uhr offen, Alexander Pfeffel sogar bis um 13 Uhr.