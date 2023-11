Nahversorger in Neustift-Innermanzing: Kauf ist jetzt fix

„Nun ist es fix. Der Vertrag ist unter Dach und Fach. Am 31. Dezember 2023 übernimmt die Gemeinde das Gebäude des Nahversorgers im Zentrum“, so ÖVP-Bürgermeisterin Irmgard Schibich in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die extra dafür eingeschoben wurde. Der Kaufvertrag mit allen Details und Gebührenkosten wurde dem Gemeinderat präsentiert. „Die vereinbarten Kosten von 380.000 Euro wurden eingehalten“, informierte Schibich. „Mit diesem Kauf verhindern wir, dass der Nahversorger im Zentrum verschwindet“, ergänzte auch Wirtschaftssprecher Christoph Tschmelitsch (ÖVP).

Noch keine Informationen gab es zum künftigen Betreiber des Nahversorgers, man betonte aber: „Die Verhandlungen mit einem neuen Betreiber stehen vor dem Abschluss.“ Einstimmig wurden alle Vertragsdetails vom Gemeinderat angenommen. Die Grünen waren bei dieser Sitzung nicht anwesend. Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurde auch der Nachtragsvoranschlag einstimmig beschlossen.