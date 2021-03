„Black & White“ ist der Titel einer Ausstellung, die derzeit im Neulengbacher Stadtkeller präsentiert wird. Sie soll zeigen, wie reizvoll der Verzicht auf Farbe sein kann. Denn seit Jahrhunderten sind Künstlerinnen und Künstler gerade auch von einer Welt ohne Farbe und den feinen Nuancierung der Farbabstufungen von Weiß, Grau und Schwarz und all ihren Zwischentönen fasziniert.

Präsentiert werden Werke von Titanilla Eisenhart, Armin Göhringer, Julia Haugeneder, Birgit Knoechl, Thomas Reinhold, Rudi Stanzel, Toni Stegmayer, Gisela Stiegler und Walter Weer. Sie spielen mit feinen Nuancierungen und zeigen, dass die Farben Schwarz und Weiß viele Abstufungen haben können.

Aus verschiedensten Materialen wie Papier und Leinwand, Styropor, Eisen, Aluminium, Holz und natürlich den Farben weiß und schwarz sowie sämtlichen Grautönen dazwischen entstanden zahlreiche Kunstwerke. Die Ausstellung von NöART, der Niederreich Gesellschaft für Kunst und Kultur wurde von Silvie Aigner konzipiert und kuratiert und ist noch am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Danach wird sie in Hollabrunn gezeigt.