Stimmungen und Lichtblicke

Unter dem Titel „Mood“ stellt der Maler, Grafiker und Kunstpädagoge Leopold Kogler einen Teil seiner Werke in der Eichgrabener Galerie aus. Bei der Ausstellungseröffnung vergangenen Samstag konnten Leopold Kogler sowie Elfriede und Stephan Bruckmeier zahlreiche Besucher begrüßen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Georg Ockermüller sprach der Kunsthistoriker und ehemalige Direktor des Museums Niederösterreich die einleitenden Worte. Der in St. Peter in der Au geborene Künstler studierte nach einer Tischlerlehre und Tätigkeit als Technischer Zeichner und Innenraumgestalter von 1973 bis 1977 an der Hochschule für angewandte Kunst Wien. Neben bildnerischer Erziehung und Werkerziehung studierte er später Kunstgeschichte, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und Sozialgeschichte an der Universität Wien mit Promotion zum Doktor der Philosophie. Danach studierte er noch Soziologie und promovierte zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Seit 1976 präsentiert er seine Werke bei Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland. Kogler ist Präsident des Landesverbandes der niederösterreichischen Kunstvereine, leitet das Niederösterreichische Dokumentationszentrum für moderne Kunst in St. Pölten und die Niederösterreichische Malakademie und ist als Landesschulinspektor für Bildnerische Erziehung tätig. In der Galerie stellt er stimmungsvolle Bilder und Lichtblicke aus. Seine Bilder spiegeln die Farben und Stimmungen der Natur wider. Die Ausstellung MOOD ist bis 11. Juni zu besichtigen. FR, SA, SO, jeweils 10:00 bis 18:00 geöffnet.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.