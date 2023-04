„Unser Land“ bis Ende April in Neulengbach zu sehen

Im Neulengbacher Stadtkeller ist derzeit eine Ausstellung zeitgenössischer Fotografie unter dem Titel „Unser Land“ zu sehen. Gezeigt werden Lebensrealitäten von heute abseits von Tourismuswerbung und Heimatsendungen: Rudolf Strobl zeigt Paintballspieler im Wald, Ekaterina Sevrouk porträtiert Menschen in ihrer neuen Heimat in romantischem Setting. Problematische Eingriffe in die Landschaft werden von Andrew Phelps, Birgit Sattlecker und Michael Goldgruber angesprochen, während Nadine Weixler, Reinhart Mlinertisch und Motahar Amiri Dokumente unseres Lebens und Landes im Fokus haben. Die Ausstellung, von NÖART veranstaltet und von Hermann Capor kuratiert, wurde von Landtagsabgeordneter Doris Schmidl eröffnet. Zu sehen ist die Schau bis 30. April, am Freitag von 15 bis 18 Uhr, und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

