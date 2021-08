Den ganzen Sommer über berichtet der ORF online, im Radio und im Fernsehen an 30 Tagen über 30 Orte in Niederösterreich und deren Besonderheiten. Am Dienstag, 3. August, steht Neulengbach im Mittelpunkt.

Die Themen: Erst im Jahr 2000 wurde Neulengbach zur Stadt. Der berühmte Maler Egon Schiele saß hier im Gefängnis, eine kleine Ausstellung im Zellentrakt des Bezirksgerichts informiert darüber.

Auch Daniel Schmatz, der ein privates Museum mit hundert Flipperautomaten und ungezählten LEGO-Sets betreibt, wurde ein Besuch abgestattet. Genauso wie dem Kostümfundus der Theaterei in St. Christophen, wo sich Sommertourreporter Fabian Fessler als Sonnenblume verkleidete.